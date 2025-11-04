Uber Aktie News: Uber am Dienstagabend massiv unter Druck
Die Aktie von Uber gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,8 Prozent auf 93,98 USD abwärts.
Die Uber-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 5,8 Prozent auf 93,98 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,10 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.532.677 Uber-Aktien den Besitzer.
Bei 101,98 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 8,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 36,87 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Am 10.11.2026 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,91 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
