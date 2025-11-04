DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.530 -1,3%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,48 -0,6%Gold3.968 -0,8%
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag weit abgeschlagen

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,5 Prozent auf 92,21 USD abwärts.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 7,5 Prozent bei 92,21 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 90,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.592.226 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 35,66 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12,65 Mrd. USD gegenüber 11,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

