Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend tiefer

So bewegt sich Uber

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 92,59 USD abwärts.

Die Uber-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 92,59 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 92,59 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,00 USD. Zuletzt wechselten 1.443.066 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 10,14 Prozent Luft nach oben. Am 18.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 56,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Uber ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,20 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 11,19 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 11.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Uber rechnen Experten am 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,24 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

