Uber Aktie News: Uber macht am Freitagnachmittag Boden gut

08.08.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 92,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
77,46 EUR -1,84 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 92,77 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 94,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 92,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 529.630 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 5,06 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 36,04 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 12,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 10,70 Mrd. USD umgesetzt.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

mehr Analysen