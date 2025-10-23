DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.933 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,88 +2,4%Gold4.119 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Abend stärker

23.10.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Uber zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 93,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
80,77 EUR 1,71 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 93,89 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,08 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 92,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 738.781 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Bei 59,33 USD erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 36,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,47 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen