Uber Aktie News: Uber zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 93,83 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 93,83 USD zu. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 94,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 258.201 Uber-Aktien den Besitzer.
Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 8,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 58,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,23 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,91 USD fest.
