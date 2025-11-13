Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Uber-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 93,50 USD.
Die Uber-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 93,50 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,01 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,65 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,73 USD. Zuletzt wurden via New York 365.508 Uber-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,98 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 8,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 59,33 USD fiel das Papier am 18.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 57,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 04.11.2025. In Sachen EPS wurden 3,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 1,20 USD je Aktie eingenommen. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,13 USD je Aktie belaufen.
