Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 93,13 USD abwärts.

Die Uber-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 93,13 USD. Bei 92,49 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 356.622 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,98 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.12.2024 (59,33 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 36,29 Prozent sinken.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,91 USD fest.

