Blick auf Aktienkurs

Uber Aktie News: Uber am Abend mit negativen Vorzeichen

14.11.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 91,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
79,13 EUR 0,03 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 91,62 USD ab. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 89,66 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,05 USD. Zuletzt wurden via New York 966.011 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei 101,98 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 10,16 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.12.2024 auf bis zu 59,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 04.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,47 Mrd. USD – ein Plus von 20,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 11,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 5,19 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

