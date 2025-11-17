Uber Aktie News: Uber macht am Montagnachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 92,43 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 92,54 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 376.481 Uber-Aktien.

Bei 101,98 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 10,33 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,33 USD. Dieser Wert wurde am 18.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 55,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 04.11.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 13,47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 11,19 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Uber-Aktie knickt dennoch ein: Quartalszahlen besser als erwartet

Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor