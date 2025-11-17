DAX23.536 -1,4%Est505.631 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 +0,9%Nas22.896 ±-0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,28 ±-0,0%Gold4.072 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Notierung im Blick

Uber Aktie News: Uber macht am Montagnachmittag Boden gut

17.11.25 16:08 Uhr
Uber Aktie News: Uber macht am Montagnachmittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 92,43 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
78,38 EUR -0,75 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 92,54 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 376.481 Uber-Aktien.

Bei 101,98 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 10,33 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,33 USD. Dieser Wert wurde am 18.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 55,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 04.11.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 13,47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 11,19 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Uber-Aktie knickt dennoch ein: Quartalszahlen besser als erwartet

Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

In eigener Sache

Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Nachrichten zu Uber

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.07.2019Uber HoldHSBC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen