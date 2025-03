Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uber zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 71,99 USD.

Das Papier von Uber konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 71,99 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 72,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 445.352 Uber-Aktien.

Am 12.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 54,99 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 23,61 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 05.02.2025 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,96 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

