Kursentwicklung

Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Abend vor

21.08.25 20:24 Uhr
Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Abend vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 93,95 USD.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 20:08 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 94,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 93,62 USD. Zuletzt wechselten 525.064 Uber-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2025 auf bis zu 97,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 3,85 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 58,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,63 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie eingefahren. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

mehr Analysen