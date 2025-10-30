DAX24.107 -0,1%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.770 -0,8%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1562 -0,4%Öl65,00 +0,2%Gold3.997 +1,3%
Kurs der Uber

Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag im Aufwind

30.10.25 16:08 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 96,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
83,74 EUR 1,12 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 96,23 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,52 USD aus. Bei 95,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 474.177 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 59,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Abschläge von 38,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
