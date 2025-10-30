DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,71 -0,3%Gold4.020 +1,9%
So entwickelt sich Uber

Uber Aktie News: Uber am Abend freundlich

30.10.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Abend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 96,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
83,66 EUR 1,04 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 96,79 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,61 USD. Bei 95,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.010.134 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 5,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 38,70 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Uber-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 2,91 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

