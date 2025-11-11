DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.468 -0,3%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,04 +1,5%Gold4.131 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Abend nordwärts

11.11.25 20:23 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Abend nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 523,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
448,40 EUR 1,60 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Ulta Beauty legte um 20:06 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 523,59 USD. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 528,18 USD zu. Bei 514,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 30.648 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (572,11 USD) erklomm das Papier am 09.10.2025. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 9,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 309,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 69,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 28.08.2025 äußerte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 2,79 Mrd. USD gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 24,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen