Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 526,41 USD ab.

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:43 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 526,41 USD. In der Spitze fiel die Ulta Beauty-Aktie bis auf 526,41 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 529,34 USD. Zuletzt wechselten 6.078 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 572,11 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 7,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,02 USD am 14.03.2025. Mit einem Kursverlust von 41,30 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 2,79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 24,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

