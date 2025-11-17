Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Ulta Beauty

Kursentwicklung

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 510,66 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Ulta Beauty-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 510,66 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 510,50 USD. Bei 529,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 69.756 Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 572,11 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,03 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,49 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.08.2025 äußerte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,49 USD im Jahr 2026 aus.

