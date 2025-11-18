Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Abend fester

Kurs der Ulta Beauty

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 514,01 USD.

Das Papier von Ulta Beauty konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 514,01 USD. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 515,04 USD. Bei 504,31 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 45.714 Aktien.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 572,11 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Abschläge von 39,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ulta Beauty noch ein Gewinn pro Aktie von 5,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Mrd. USD – ein Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,49 USD im Jahr 2026 aus.

