Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Dienstagabend in Grün

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 518,93 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,8 Prozent auf 518,93 USD. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 528,95 USD zu. Mit einem Wert von 514,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 62.631 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 572,11 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,25 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,02 USD am 14.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,45 Prozent.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 28.08.2025 äußerte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD gegenüber 5,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Mrd. USD – ein Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 24,51 USD je Aktie.

