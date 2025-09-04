DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.423 +0,1%Nas21.788 +0,4%Bitcoin95.357 +0,5%Euro1,1764 +0,4%Öl66,15 +0,7%Gold3.633 +1,3%
Profil
Kurs der Under Armour

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Montagabend mit Kurseinbußen

08.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Under Armour gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 5,07 USD nach.

Die Under Armour-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 5,07 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 4,99 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,12 USD. Zuletzt wechselten 932.448 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 134,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 4,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,50 USD je Under Armour-Aktie aus.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 1,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,068 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Nachrichten zu Under Armour Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
28.01.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

