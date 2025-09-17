DAX23.618 +1,1%ESt505.449 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.144 +0,3%Nas22.517 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

18.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 4,94 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,94 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Under Armour-Aktie bis auf 4,97 USD. Bei 4,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 379.529 Under Armour-Aktien.

Am 08.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 58,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,77 USD fiel das Papier am 16.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,068 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.net

