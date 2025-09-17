Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

So entwickelt sich Under Armour

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 4,98 USD.

Die Under Armour-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 4,98 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Under Armour-Aktie bei 5,05 USD. Bei 4,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.314.001 Under Armour-Aktien.

Bei 11,89 USD markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 138,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,77 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 4,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,50 USD je Under Armour-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 08.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,068 USD im Jahr 2026 aus.

