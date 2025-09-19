UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von UniCredit. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 64,40 EUR.
Um 11:56 Uhr fiel die UniCredit-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 64,40 EUR ab. Der Kurs der UniCredit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 70 UniCredit-Aktien.
Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,57 Prozent Plus fehlen der UniCredit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,65 EUR. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 44,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für UniCredit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,29 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die UniCredit-Aktie bei 68,99 EUR.
UniCredit gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UniCredit ein EPS von 1,54 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat UniCredit mit einem Umsatz von insgesamt 6,99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,29 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte UniCredit möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UniCredit-Aktie in Höhe von 6,63 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|27.08.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|27.08.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
