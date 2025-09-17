UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Freitagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UniCredit. Zuletzt konnte die Aktie von UniCredit zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 65,11 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 65,11 EUR zu. Die UniCredit-Aktie legte bis auf 65,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,47 EUR. Zuletzt wechselten 481 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 69,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 35,65 EUR. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 45,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,29 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,99 EUR an.

UniCredit ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,16 EUR gegenüber 1,54 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von UniCredit veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte UniCredit die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,60 EUR je UniCredit-Aktie belaufen.

