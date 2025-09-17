DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.202 +0,1%Nas22.562 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,73 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Kursentwicklung im Fokus

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Freitagnachmittag stärker

19.09.25 16:10 Uhr
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Freitagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UniCredit. Zuletzt konnte die Aktie von UniCredit zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 65,11 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
65,11 EUR 0,77 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 65,11 EUR zu. Die UniCredit-Aktie legte bis auf 65,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,47 EUR. Zuletzt wechselten 481 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 69,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 35,65 EUR. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 45,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,29 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,99 EUR an.

UniCredit ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,16 EUR gegenüber 1,54 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von UniCredit veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte UniCredit die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,60 EUR je UniCredit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile

UniCredit-Aktie trotzdem leichter: 2027 noch mehr Gewinn erwartet

Aktien von Deutsche Bank, Coba, Munich Re & Co.: Banken konsolidieren nach gutem Lauf europaweit

Ausgewählte Hebelprodukte auf UniCredit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UniCredit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
24.07.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen