UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von UniCredit gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UniCredit-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 64,35 EUR.

Die Aktie notierte um 15:56 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 64,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die UniCredit-Aktie bis auf 63,96 EUR. Bei 64,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.441 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 69,92 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UniCredit-Aktie 8,66 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 35,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die UniCredit-Aktie mit einem Verlust von 44,60 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,29 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,49 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UniCredit am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,29 Prozent auf 6,99 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die UniCredit-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. UniCredit dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2025 6,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

