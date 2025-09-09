DAX23.607 -0,3%ESt505.459 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,81 -0,4%Gold3.761 +0,7%
Notierung im Blick

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

25.09.25 09:26 Uhr
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von UniCredit gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UniCredit-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 64,00 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
64,00 EUR -0,55 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UniCredit-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:14 Uhr um 0,9 Prozent auf 64,00 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der UniCredit-Aktie ging bis auf 64,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 150 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 9,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (35,65 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UniCredit-Aktie 44,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,99 EUR je UniCredit-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UniCredit am 22.07.2025. Es stand ein EPS von 2,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UniCredit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die UniCredit-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass UniCredit ein EPS in Höhe von 6,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
