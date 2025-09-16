DAX23.307 -0,1%ESt505.365 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.278 -0,1%Euro1,1838 -0,2%Öl67,92 -0,8%Gold3.666 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Workday im Agenten-Zeitalter! Mit Microsoft, neuen KI-Innovationen und Sana-Übernahme zur KI-Plattform für die Arbeit! Workday im Agenten-Zeitalter! Mit Microsoft, neuen KI-Innovationen und Sana-Übernahme zur KI-Plattform für die Arbeit!
TOP-5-Kursziele der Analysten am 17.09.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 17.09.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unicredit hat volle Kontrolle über 29 Prozent an Commerzbank

17.09.25 13:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,26 EUR -0,64 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
66,74 EUR -0,56 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Unicredit kann die vollen 29 Prozent an der Commerzbank in der Bilanz berücksichtigen. "Wir sind nun in einer Situation, in der wir die volle Kontrolle über unseren Anteil von 29 Prozent an physischen Aktien der Commerzbank haben", sagte CEO Andrea Orcel bei einer Bankenkonferenz der Bank of America. Diese 29 Prozent würden bei Unicredit konsolidiert. Der Manager sieht nach wie vor keinen Handlungsdruck mit Blick auf eine mögliche Übernahme der Commerzbank. "Wir haben keinen Druck, wir können abwarten und schauen, wie sich die Bank entwickelt", sagte er.

Wer­bung

Unicredit ist vor einem Jahr bei der Commerzbank eingestiegen. Die italienische Bank hielt zuletzt 26 Prozent direkt, hatte sich aber über Finanzinstrumente weitere 3 Prozent gesichert. Orcel hatte Anfang September angekündigt, die Optionen zu ziehen und die direkte Beteiligung bald auf 29 Prozent aufzustocken.

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sagte ebenfalls auf der Bankenkonferenz, sie konzentriere sich darauf, das Strategieprogramm umzusetzen und Werte für die Aktionäre zu schaffen. Sie wiederholte, dass sie angesichts der großen Überschneidung der Commerzbank mit der Unicredit-Tochter Hypovereinsbank bei Unternehmenskunden keine zusätzlichen Ertragspotenziale bei einem Zusammenschluss sieht.

"Der Fokus läge auf Kostensynergien, die - wie wir alle wissen - nicht einfach sind. Sie erfordern eine Menge Aufmerksamkeit, Zeit und Geld, insbesondere im Zusammenhang mit einer eher unfreundlichen und großen Akquisition." Sie sehe stattdessen große Wachstumspotenziale für die Commerzbank allein.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 07:36 ET (11:36 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen