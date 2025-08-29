Uniper Aktie News: Uniper am Montagvormittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 36,95 EUR.

Um 09:03 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 36,95 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 36,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 116 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,96 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,14 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,233 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,13 Prozent verringert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Uniper-Aktie.

