Uniper Aktie News: Uniper am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Uniper

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 33,30 EUR.

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 33,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uniper-Aktie bisher bei 32,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.808 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.10.2024 markierte das Papier bei 52,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2025 (32,55 EUR). Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 2,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,13 Prozent verringert.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally