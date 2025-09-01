Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 36,25 EUR.

Das Papier von Uniper konnte um 16:01 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 36,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 36,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 1.204 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Bei 35,05 EUR fiel das Papier am 11.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 3,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 11,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

