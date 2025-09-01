Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Uniper zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Uniper-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 36,50 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 36,50 EUR. Bei 36,50 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 36,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 32 Uniper-Aktien gehandelt.

Bei 55,78 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 34,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.08.2025 bei 35,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,233 EUR belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

