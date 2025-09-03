Uniper Aktie News: Uniper behauptet sich am Donnerstagvormittag
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 36,25 EUR.
Bei der Uniper-Aktie ließ sich um 09:21 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 36,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 36,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Uniper-Aktie bei 36,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,50 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83 Stück gehandelt.
Bei 55,78 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 53,88 Prozent zulegen. Am 11.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 35,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Uniper seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR je Aktie ausschütten.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Uniper-Aktie belaufen.
