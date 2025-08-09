Uniper Aktie News: Uniper verliert am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Uniper gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uniper gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 35,60 EUR abwärts.

Um 11:59 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 35,60 EUR ab. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,45 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,85 EUR. Bisher wurden heute 1.015 Uniper-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 55,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Am 11.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,233 EUR.

Am 07.08.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

