Uniper Aktie News: Uniper wird am Vormittag ausgebremst

08.09.25 09:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 35,80 EUR ab.

Die Uniper-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:10 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 35,80 EUR. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 35,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,85 EUR. Bisher wurden heute 98 Uniper-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 35,82 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.08.2025 auf bis zu 35,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 2,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Uniper seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2025 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,74 Mrd. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

