Uniper Aktie News: Uniper verbilligt sich am Mittwochmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 35,75 EUR ab.

Die Uniper-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:59 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 35,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uniper-Aktie bisher bei 35,40 EUR. Mit einem Wert von 35,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 674 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 55,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,03 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.08.2025 bei 35,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 2,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

