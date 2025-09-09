Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 36,70 EUR.

Um 16:07 Uhr ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 36,70 EUR. Bei 36,90 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 35,65 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.807 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 51,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,233 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024.

Uniper gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,80 Mrd. EUR – eine Minderung von 14,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Uniper-Aktie.

