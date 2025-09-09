Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 36,00 EUR.

Die Uniper-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr um 1,1 Prozent auf 36,00 EUR nach. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,55 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,65 EUR. Bisher wurden via Tradegate 212 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,94 Prozent. Bei 35,05 EUR fiel das Papier am 11.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,64 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,233 EUR belaufen.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

