Uniper Aktie News: Uniper reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 35,90 EUR.

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 35,90 EUR. In der Spitze gewann die Uniper-Aktie bis auf 36,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 399 Uniper-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,78 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.08.2025 auf bis zu 35,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,37 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,233 EUR belaufen.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 EUR je Aktie.

