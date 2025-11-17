Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Uniper-Kurs

Die Aktie von Uniper gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 29,45 EUR.

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 29,45 EUR. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,50 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 141 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 7,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Uniper seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Am 06.11.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,72 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von -0,19 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 28,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,53 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

