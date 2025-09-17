Uniper Aktie News: Uniper am Mittag stärker
Die Aktie von Uniper zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Uniper-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Um 11:59 Uhr sprang die Uniper-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 35,65 EUR zu. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,30 EUR aus. Bei 35,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.094 Uniper-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,68 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.
Am 07.08.2025 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 11,80 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umsetzen können.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Uniper-Aktie belaufen.
