Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag kaum bewegt

Uniper im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Im Tradegate-Handel kam die Uniper-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 35,25 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Uniper-Aktie um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel bei 35,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Uniper-Aktie sogar auf 35,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Uniper-Aktie bei 35,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 603 Uniper-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 55,78 EUR. Gewinne von 58,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.08.2025 bei 35,05 EUR. Abschläge von 0,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR.

Uniper veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally