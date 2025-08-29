United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Nachmittag

So entwickelt sich United Internet

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 27,78 EUR nach oben.

Um 15:47 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 27,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 28,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 169.194 United Internet-Aktien.

Am 01.09.2025 markierte das Papier bei 28,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,495 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,97 EUR aus.

Am 07.08.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je United Internet-Aktie.

