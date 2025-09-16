United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von United Internet legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 27,42 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,56 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,30 EUR. Zuletzt wechselten 14.414 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 88,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,492 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

