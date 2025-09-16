DAX23.637 +1,2%ESt505.449 +1,5%Top 10 Crypto16,34 +0,1%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1822 ±0,0%Öl68,29 +0,6%Gold3.668 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 PUMA 696960 RENK RENK73 Aumovio AUM0V1 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Continental 543900 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Vom Kult-Franchise zum Börsen-Blockbuster: Die Strategie hinter dem Erfolg von Take-Two Vom Kult-Franchise zum Börsen-Blockbuster: Die Strategie hinter dem Erfolg von Take-Two
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
United Internet im Blick

United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

18.09.25 12:07 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
27,38 EUR 0,30 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von United Internet legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 27,42 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,56 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,30 EUR. Zuletzt wechselten 14.414 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 88,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,492 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen