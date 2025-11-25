DAX23.245 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.132 -0,1%
Aktie im Blick

United Internet Aktie News: United Internet am Mittag tiefer

25.11.25 12:05 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Mittag tiefer

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 25,16 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
25,34 EUR 0,32 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,16 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 25,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.304 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 29,32 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 16,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 42,05 Prozent sinken.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,488 EUR je United Internet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,90 EUR an.

Am 11.11.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,28 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte United Internet am 01.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren angefallen

mehr Analysen