Aktienentwicklung

United Internet Aktie News: United Internet büßt am Nachmittag ein

28.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 27,02 EUR ab.

Die United Internet-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 27,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 26,80 EUR. Bei 27,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 79.171 United Internet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2025 auf bis zu 27,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,70 Prozent. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,495 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,22 EUR.

Am 07.08.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

