United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 27,06 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,06 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 27,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,06 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.795 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,55 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,12 Prozent.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,495 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,22 EUR.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

