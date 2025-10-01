UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend stabil

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von UnitedHealth. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der UnitedHealth-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 345,00 USD.

Die UnitedHealth-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 345,00 USD an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 348,70 USD. In der Spitze büßte die UnitedHealth-Aktie bis auf 341,63 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 343,90 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 725.079 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,74 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 234,65 USD am 02.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,46 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,18 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 29.07.2025. Das EPS lag bei 3,74 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie eingefahren. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von UnitedHealth rechnen Experten am 09.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,23 USD fest.

