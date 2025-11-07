UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth wird am Nachmittag ausgebremst

UnitedHealth im Blick

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 318,12 USD.

Das Papier von UnitedHealth befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 318,12 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 316,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 320,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 198.999 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 markierte das Papier bei 630,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 49,54 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 26,24 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,18 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,58 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 28.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,59 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,51 USD je Aktie in den Büchern standen. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 16,33 USD je Aktie aus.

