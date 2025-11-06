DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.186 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,34 -0,3%Gold3.985 +0,1%
Kurs der UnitedHealth

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend mit roten Vorzeichen

06.11.25 20:23 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 323,86 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
281,05 EUR -3,75 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 323,86 USD ab. Das Tagestief markierte die UnitedHealth-Aktie bei 322,36 USD. Bei 329,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 495.826 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 48,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Abschläge von 27,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,18 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,58 USD belaufen.

UnitedHealth veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,59 USD gegenüber 6,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 100,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 113,16 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 21.01.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
