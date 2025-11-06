DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.070 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl62,96 -0,9%Gold3.981 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
UnitedHealth im Blick

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

06.11.25 16:08 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 329,72 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
281,55 EUR -3,25 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 332,30 USD. Bei 329,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 140.658 UnitedHealth-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 630,45 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 47,70 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 234,65 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 40,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 8,18 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,58 USD je UnitedHealth-Aktie.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,51 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 113,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 100,82 Mrd. USD eingefahren.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q4 2025 wird am 21.01.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,33 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben

Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms

In eigener Sache

Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf UnitedHealth

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UnitedHealth

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen