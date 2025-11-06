UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

UnitedHealth im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 329,72 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 332,30 USD. Bei 329,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 140.658 UnitedHealth-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 630,45 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 47,70 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 234,65 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 40,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 8,18 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,58 USD je UnitedHealth-Aktie.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,51 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 113,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 100,82 Mrd. USD eingefahren.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q4 2025 wird am 21.01.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,33 USD im Jahr 2025 aus.

